Зеленский заявил о хищении в оборонке $30 млн

Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил о новой масштабной коррупционной схеме в оборонной сфере.

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне Укроборонпром. На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти ти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - заявил Зеленский.

В ходе заседания президент отметил, что Антикоррупционный совет не работал последние три года.

"Антикоррупционный совет не работал последние три года, сегодня мы его перезагружаем. Надеемся, что он станет важной коммуникационной платформой для всех антикоррупционных органов, для общественности, для бизнеса, для экспертов, для нас всех, для аналитиков", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что на пути к преодолению коррупции уже есть некоторые достижения. За последние почти два месяца в Верховную Раду подали 16 законопроектов, связанных с антикоррупционной деятельностью, также разблокировали сотрудничество между антикоррупционным бюро и антикоррупционными органами иностранных государств. Кроме того было отменено декларирование для антикоррупционных активистов и продолжается подготовка к запуску Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, на заседании присутствуют глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, а также директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Как известно, коррупционные скандалы в оборонке начались после расследования журналистов, согласно которому предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе в СМИ называли экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Впоследствии Гладковского уволили с должности, но никакого наказания он и его сын не понесли.

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Источник: korrespondent.net