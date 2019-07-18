Глава НАПК не пришел на встречу с Зеленским

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул не явился на заседание Национального совета по антикоррупционной политике под председательством президента Владимира Зеленского, которое проходит в четверг, 18 июля.

"Мы потеряли главу НАПК. Наверное, учитывая вашу (Зеленского, - ред.) жесткую риторику, он решил не рисковать и просто написал письмо, что он сегодня не придет", - сказал замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

По его словам, с началом работы новой Верховной Рады будет принят закон, который разблокирует работу НАПК, - соответствующий проект закона уже разработан во исполнение поручений президента.

Как сообщалось, октрывая заседание Зеленский заявил, что Нацсовета по антикоррупционной политике не работал три года. Также он рассказал о новой коррупционной схеме в оборонке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net