Главу Укртрансбезопасности отстранили от выполнения обязанностей

Руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка за значительные недостатки в работе отстранили от исполнения обязанностей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"Если взять "Укртрансбезопасность", Украина теряет ежегодно 4 млрд грн на дороги, а их нет. Они становятся все хуже и хуже, даже те дороги, которые построились, являются очень некачественными. Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы вчера за значительные недостатки в работе... мы отстранили от исполнения обязанностей руководителя "Укртрансбезопасности" господина Ноняка", - сказал президент.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский пообещал решить вопрос увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка после назначения нового состава Кабинета министров.

Михаил Ноняк назначен главой Укртрансбезопасности решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого занимал должность заместителя главы этой службы с января 2016 года. Ранее, с апреля 2014 года Ноняк занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

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Источник: korrespondent.net