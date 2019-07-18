Число жертв поджога студии аниме в Японии возросло

Спасатели обнаружили тела еще 10 человек при обследовании в японском городе Киото здания студии по производству аниме, где произошел сильный пожар. Об этом сообщил телеканал NHK.

Смерть 13 человек была подтверждена ранее медицинскими специалистами. Еще 35 человек находятся в больницах.

アニメ会社で火事 けが人多数か “ガソリンまいたか” 京都https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/TNeEksWoLX — NHKニュース (@nhk_news) 18 июля 2019 г.

Как сообщалось, возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 по Киеву). Предположительно, имел место поджог.

На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой было горючее вещество.

Пожар в Японии: 13 человек погибли

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Источник: korrespondent.net