В Сербии разбился спортивный самолет

Авария спортивного легкомоторного самолета произошла 18 июля утром вблизи сербского города Зренянин. Об этом сообщил канал Pink TV.
По данным телеканала, инцидент произошел на аэродроме Эчка. Самолетом управлял 47-летний Владимир Булат, председатель аэроклуба Зренянин.
Во время исполнения фигур высшего пилотажа самолет внезапно сорвался и рухнул на землю, войдя в грунт на глубину 2 м. Летчик выжил, однако находится в бессознательном состоянии.
На месте работают правоохранители. Идет расследование инцидента.
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Источник: korrespondent.net
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