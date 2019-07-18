Гройсман отреагировал на инициативу Зеленского по люстрации

Премьер-министр Владимир Гройсман не поддержал инициативу президента Владимира Зеленского по расширению действия закона об очищении власти на топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Об этом собщает Интерфакс-Украина в четверг, 18 июля.

"Я считаю, что в том виде, в котором предлагается, она (люстрация) неприемлема. Вот я посмотрел на наших членов правительства, вот скажите, Евгений Нищук, "голос" двух Майданов, будет люстрирован, а Медведчук, который хочет расколоть и федерализировать Украину, – не будет люстрирован, это не справедливо", – сказал Гройсман в интервью агентству.

По его мнению, эта тема требует еще достаточно глубокой дискуссии, потому что она несет глобальные риски.

"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это сильно ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимы", – уверен премьер.

В то же время, Гройсман отметил, что закон о люстрации необходимо унормировать согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, 11 июля Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации, распространив его действие на чиновников времен президентства Петра Порошенко.

Позже был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net