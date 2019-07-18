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18. 07. 2019

Зеленский дал гражданство россиянам и белорусам

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии. Об этом говорится в указе от 18 июля.

Зеленский предоставил гражданство семерым лицам, которые представляют государственный интерес для Украины: белорусам - Сергею Алексеевичу и Денису Прохорову, россиянам - Никите Макееву, Андрею Ковниренко и Сергею Гноевому, грузину - Нугзару Канделаки, а также молдаванину Станиславу Гибадулину, который находится в рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 лет.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

Ранее гражданство Украины получила католическая монахиня и целительница из Индии.

Напомним, добровольцы-иностранцы смогут получить гражданство по упрощенной схеме.

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Источник: korrespondent.net

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