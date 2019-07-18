Европарламент принял резолюцию по России

Европейский совет в среду, 18 июля, проголосовал за резолюцию в отношении заключенных в России украинцев. Об этом сообщил брюссельски кйорреспондент Радио Свобода Рикарда Йозвяк в Twitter.

"Новый Европейский парламент принял свою первую (458 голосов "за", 80 "против", 89 воздержавшихся) резолюцию по России, призвав Москву "безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно и произвольно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", - написал Йозвяк.

new Euro Parl passed its 1st (458 for, 80 against, 89 abstentions) res on #Russia, calling on Moscow to "release without further delay & unconditionally all illegally & arbitrarily detained Ukr citizens both in Rus & in temporarily occupied territories of #Ukraine" #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2019

Ранее сообщалось, что Украина и РФ активизировали переговоры по пленным.

Также в Офисе президента Украины заявили, что советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

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Источник: korrespondent.net