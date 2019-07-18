В России увидели подвижки на переговорах в Минске

Власти России отмечают позитивные подвижки в процессе урегулирования ситуации на Донбассе по итогам заседания Контактной группы в Минске. Об этом заявил в четверг, 18 июля, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

"Позитивные сдвиги налицо. Все ждали такого подхода. [Это касается ] и того, что с 21 числа будет объявлено прекращение огня, и того, что есть известные подвижки в восстановлении моста в районе Станицы Луганской", - сказал он.

"Сама тональность несколько изменилась. Рано говорить о качественных прорывах, но в любом случае это надо развивать", - добавил дипломат.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений с Киевом могло бы стать возвращение в Россию Кирилла Вышинского. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков.

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - сказал он.

Как сообщалось, накануне в Минске удалось достигнуть договоренностей по прекращению огня с 22 июля, соблюдению Минских договоренностей, а также доступе наблюдателей ОБСЕ по всей территории Украины.

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Источник: korrespondent.net