В СБУ заявили о срыве попыток спецслужб РФ повлиять на выборы

Спецслужбы России пытались дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным выборам в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 18 июля.

"Оперативники установили, что с начала этого года по заданию представителя спецслужб РФ жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за деньги женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, аннексию Крыма, популяризировали "Д/ЛНР".

В СБУ добавили, что она получала публикации в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов сепаратистов.

"После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет-сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы", – утвержают в спецслужбе.

Отмечается, что эти материалы были направлены на "дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей".

Правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти (ч.2 ст.109 УК Украины).

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Напомним, 16 июля и.о. главы СБУ Иван Баканов заявил, что пока не зафиксровано вмешательства России в парламентские выборы в Украине.

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Источник: korrespondent.net