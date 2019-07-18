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18. 07. 2019

Четыре миллиона украинцев купили турпутевки в 2018 году

Украинские турагенты и туроператоры в 2018 году увеличили количество обслуженных туристов в 1,6 раза, до 4,557 млн человек. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, из этого количества иностранные туристы составили 75,945 тысяч человек.

Также, туроператоры и турагентства предоставили услуги для 4,024703 млн туристов, которые направлялись за границу. Услугами внутреннего туризма воспользовались 456,799 тысяч человек.

Как сообщалось, вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам.

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Источник: korrespondent.net

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