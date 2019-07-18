Кремль отреагировал на инициативу Киева о гражданстве этническим украинцам

В Кремле считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Росси для жителей Донбасса. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН в четверг, 18 июля.

Он подчеркнул, что даже если россияне получат второе гражданство, "они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".

При этом Песков не знает, сколько граждан РФ захотят получить украинские паспорта после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства.

"Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются возможностью получить паспорт Украины

"Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России – принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины", – сказал Песков журналистам.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

В ответ президент Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.

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Источник: korrespondent.net