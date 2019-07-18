Россия готова поставить Турции истребители Су-35

Российская госкорпорация Ростех готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом заявил 18 июля глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - приводит пресс-служба Ростеха слова Чемезова.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35. В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года. В США оценили потери Турции от исключения из программы F-35

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Источник: korrespondent.net