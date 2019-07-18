Нацсовет внепланово проверит телеканал Наш из-за рекламы

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Макси-ТВ, на базе которого вещает телеканал Наш. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 18 июля, сообщает Укринформ.

Нацсовет во время мониторинга вещания телеканала зафиксировал нарушение законов "О телевидении и радиовещании" и "О рекламе". Так, 28-29 июня телеканал транслировал рекламу "Оппозиция. Включай телеканал "Украина". Тигран Мартиросян", с непрерывной продолжительностью 3 часа 28 минут.

В соответствии с нормами действующего законодательства, блок рекламы должен отделяться в начале и в конце, чего не сделал вещатель.

Кроме того, доля рекламы в течение часа фактического вещания телеканала Макси-ТВ превысила 15%, утверждают в Нацсовете.

В частности с 22:00 до 23:00 и с 23:00 до 24:00 28 июня и с 00:00 до 01:00 29 июня доля рекламы в эфире лицензиата составляла 100%, а с 01:00 до 02:00 29 июня - 43%. Это является нарушением части первой статьи 13 закона "О рекламе".

Ранее Нацсовет по ТВ решил создать рабочую группу, которая займется вопросами "противодействия антиукраинской деятельности" в СМИ, а также назначил проверку NewsOne.

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Источник: korrespondent.net