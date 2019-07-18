Навигационная система Galileo возобновила работу

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.
Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.
Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.
Подробно об украинском участии в материале Замена GPS: Украина в спутниковой системе Galileo.
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Источник: korrespondent.net
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