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18. 07. 2019

В Турции нелегальные мигранты попали в ДТП: 15 жертв

На юго-востоке Турции перевернулся микроавтобус, перевозивий нелегальных мигрантов. Не менее 15 человек погибли и более 20 пострадали, сообщает Анадолу в четверг, 18 июля.

Отмечается, что авария произошла, когда водитель не справился с управлением, и сильно перегруженное транспортное средство съехало с дороги в провинции Ван.

По словам губернатора этого региона Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших женщины и дети.

При этом национальность мигрантов еще предстоит установить.

Провинция Ван расположена на границе с Ираном, через который в Турцию идет поток нелегальных мигрантов из Афганистана.

Напомним, в июне 10 нелегалов погибли и 30 пострадали в результате ДТП на северо-западе Турции в провинции Эдирне.

Ранее в Турции у берегов курортного района Бодрум затонуло судно с нелегальными мигрантами. Тогда погибли 12 человек.

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Источник: korrespondent.net

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