В Кремле ответили Мэй на критику Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивает на правоте главы российского государства Владимира Путина, считающего, что современная либеральная идея себя изжила. Об этом Песков заявил журналистам во время брифинга, сообщает в четверг, 18 июля, ТАСС.

"Не соглашусь (с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй – ред.): сравнивать жизнь в России и в Европе или в других странах мира можно и нужно, везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным. В остальном все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times", - заявил представитель Кремля журналистам.

Напомним, в июне в этом интервью Путин высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.

В свою очередь, Мэй, во время своей последней речи на посту премьер-министра Великобритании в среду заявила, что не согласна с мнением Путина о том, что либеральная идея устарела.

"Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", - сказала она.

Она также отметила, что тот факт, что Путин сделал соответствующее заявление, "указывает на вызов, с которым мы (европейские страны – ред.) сталкиваемся, пытаясь защитить наши ценности".

Вместе с тем, Песков заявил, что не имел возможности "внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй", поскольку сопровождал президента РФ, находившегося на Валааме и посещавшего местные святыни.

Напомним, ранее Мэй заявляла, что нормализация отношений с РФ пока невозможна.

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Источник: korrespondent.net