В Киевской области раскрыли шесть "реабилитационных центров"

В Киевской области разоблачили преступную группировку, которая под видом "реабилитационных центров" занималась трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, на территории Киевской области участники организованной группы арендовали помещение и образовали шесть "реабилитационных центров", где содержались алко- и наркозависимые лица, безработные и лица без определенного места жительства, которых привлекали под видом оказания квалифицированной помощи и лечения.

"Вместо получения медицинской, психологической или любой другой помощи такие лица были вынуждены постоянно, систематически, по указанию надзирателей "реабилитационных центров" и главное бесплатно выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали участники преступной группы. Участники организованной группы задержаны в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.

При проведении обысков правоохранители выявили более 40 человек, которых завербовали преступники и привлекли к бесплатной работе, в том числе на хлебном заводе.

Кроме того, обнаружены и изъяты документы по деятельности "реабилитационных центров", записи, графики работы, анкеты завербованных лиц, визитки, объявления о деятельности таких центров, мобильные телефоны с помощью которых злоумышленники общались между собой и своими "поднадзорными".

Всем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей "торговля людьми" и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее полиция Донецкой области заявила о разоблачении сети фальшивых "реабилитационных центров", которые под видом благотворительной организации незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей и заставляли их выполнять тяжелую работу.

Во Львовской области накрыли три "реабилитационные центры"

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Источник: korrespondent.net