Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование

Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

"Утром 17 июля 19-летняя британская туристка подала заявление в полицию Айя-Напы, в котором сообщила, что накануне ночью подверглась групповому изнасилованию. В связи с этим были арестованы 12 израильских туристов, некоторым из которых всего 16 лет. Они предстанут перед судом", - передает телеканал.

Как отмечается, инцидент произошел в отеле, британка и израильтяне жили в разных номерах. Сейчас девушка проходит медицинские осмотры.

Курортный город Айя-Напа находится на юго-восточном побережье Кипра. Он известен своими пляжами и особенно популярен среди молодых туристов благодаря бурной ночной жизни.

Ранее журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

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Источник: korrespondent.net