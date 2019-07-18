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18. 07. 2019

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 25 человек

Число погибших при пожаре в студии по производству аниме, расположенной в японском городе Киото, возросло до 25, сообщил NHK.

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов подтвердили гибель 25 человек. Сообщается, что 36 человек пострадали, о судьбе еще пятерых человек пока ничего неизвестно.

Как сообщалось, возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 по Киеву). Предположительно, имел место поджог. На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой было горючее вещество.

Число жертв поджога студии аниме в Японии возросло

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Источник: korrespondent.net

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