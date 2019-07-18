По делу убийства 5-летнего ребенка объявили подозрение несовершеннолетнему

Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в месте, где находился 5-летний Кирилл Тлявов. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.
Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия" 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы.
Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.
Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве прошла акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.
Позже глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.
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Источник: korrespondent.net
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