По делу убийства 5-летнего ребенка объявили подозрение несовершеннолетнему

Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в месте, где находился 5-летний Кирилл Тлявов. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия" 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве прошла акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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Источник: korrespondent.net