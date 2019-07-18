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18. 07. 2019

СБУ провела "облаву" на таможенников Закарпатья

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни Государственной фискальной службы, которые наладили механизм вымогательства неправомерной выгоды с граждан, въезжающих на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 18 июля.

Оперативниками спецслужбы установлено, что за разные суммы взяток злоумышленники обещали не создавать искусственных препятствий, в частности относительно законной перевозки личных вещей при пересечении государственной границы. Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали системные "поборы" на таможенном посту.

"По оперативной информации, чиновники облагали "данью" целые группы граждан, въезжающих в Украину рейсовыми автобусами или транспортными средствами частных перевозчиков. Средняя сумма взятки с одного «рейса» составляла 10 тысяч грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной части неправомерной выгоды. 

Cмотрите фотогалерею: СБУ провела "облаву" на таможенников Закарпатья

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, под процессуальным руководством которой проводились мероприятия по выявлению и блокированию противоправной деятельности на таможне, пока задержано и взято под стражу одно должностное лицо таможенного поста Ужгород, непосредственно получившее три тысячи грн неправомерной выгоды. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Напомним, экс-начальнику Закарпатской таможни сообщили о подозрении в присвоении 13 млн гривен. Деньги были украдены при реконструкции таможенного поста Ужгород. 

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Источник: korrespondent.net

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