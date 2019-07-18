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18. 07. 2019

На Прикарпатье отравились дети из Харькова

В Ивано-Франковской области отравилась группа детей из Харькова, которая прибыла н аотдых в частную усадьбу У Марьяны и Назара в городе Яремче. Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы в четверг, 18 июля.

Отмечается, что 36 человек, из них – 29 детей и семь взрослых приехали на Прикарпатье 14 июля.  Через три дня группа отправилась на экскурсию в горы. Детям выдали паек – бутерброд с сыром, колбасой, маслом и вареные яйца.

"18 июля около часа ночи шесть детей были госпитализированы в Яремчанскую городскую больницу. Больным установили предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция". У всех заболевших была тошнота, боли в животе и повышенная температура", – говорится в сообщении.

Создана комиссия по расследованию факта отравления. Уже установлено, что усадьба не зарегистрирована, как производитель пищевой продукции и не проверялась по соблюдению требований к питанию и оздоровлению детей. Санитарно-эпидемиологическое обследование продолжается.

Напомним, в Ровенской области растет количество госпитализированных с отравлением после свадьбы в поселке Мизоч. По последним данным, в больницы попали 64 человека, среди них 14 детей. Свадьба проходила в кафе Гурман.

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Источник: korrespondent.net

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