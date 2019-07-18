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18. 07. 2019

Отравление в лагере в Одесской области: прокуратура выдвинула подозрения

Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры сообщили о подозрении в нарушении санитарных правил шеф-повару и директору детского лагеря Медик-2. Об этом информирует прокуратура Одесской области в Facebook.

Как сообщает прокуратура, подозрения оглашены в связи с нарушением санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

"Выяснено, что указанные должностные лица лагеря в Сергеевке не осуществиили надлежащий контроль за санитарным состоянием заведения, в частности, посещения кухни и технологическими процессами приготовления еды", - говорится в заявлении.

"В последствии употребления продуктов и блюд заболело 60 детей и взрослых", - подытожили в прокуратуре. 

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка. 

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Источник: korrespondent.net

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