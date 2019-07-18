Вмешательство на Закарпатье. Венгрия и выборы Рады

Украино-венгерские отношения уже два года находятся в низшей точке, конфликт продолжается после принятия нового закона об образовании в Украине и никак не может разрешиться.

Были надежды на смену власти в Украине, но даже при новом президенте украино-венгерский диалог продолжает строиться на взаимных претензиях, а не сотрудничестве.

Новая вспышка связана с украинскими выборами.

Кандидаты от Венгрии

На парламентских выборах по мажоритарным округам в Закарпатье в Раду идут трое представителей венгерской общины - Василий Брензович, Иосиф Борт и Миклош Товт.

И их избирательными кампаниями, по сути, занимается правительство Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Будапеште лично встречается с кандидатом в депутаты Брензовичем.

Закарпатье не с официальными визитами, а в рамках агитационной кампании посещают венгерские государственные чиновники: госсекретарь правительства Венгрии, ответственный за национальную политику, заместитель министра МИД Венгрии, уполномоченный правительства Венгрии в сотрудничестве с Закарпатьем, министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто и руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, что готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.

МИД отмечает, что встреча Орбана с Брензовичом в Будапеште, вызывает обеспокоенность украинской стороны.

Кроме того, Киев обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в парламент.

МИД также с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве.

МИД настоятельно рекомендует венгерской власти до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Плевали на запреты

Но в итоге венгры все рекомендации украинского МИДа проигнорировали.

Так Сиярто 16 июля посетил город Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий вместе с Брензовичем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко назвал "недопустимым" поведение Сийярто.

"К большому сожалению, наши партнеры не услышали нас и решили действовать волюнтаристски. Мы, как цивилизованное государство, стараемся не запрещать въезд, например министру Сийярто, который сегодня прибыл", - сказал Пристайко.

"Вместе с тем, хочу сказать, что другой сосед, например Словакия, гораздо жестче ведет себя по отношению к венгерским соседям, которые не только к нам таким образом пытаются приезжать", - отметил он.

Пристайко пояснил, что Сийярто приглашали сначала приехать в Киев, а затем вместе с представителями МИД посетить Закарпатье, но венгерская сторона "нас не услышала".

Сепаратистская агитка

Теперь еще в газете Карпаталия, которую издает союз венгров Закарпатья опубликовали карту с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок.

На опубликованной карте Закарпатской области несколько избирательных округов обозначены в цветах венгерского флага.

Источник: korrespondent.net