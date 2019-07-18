Командующий ООС назвал самое горячее направление на Донбассе

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, но враг активизировался на южном направлении. Об этом командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Сирский рассказал в интервью Армия.ФМ, сообщает пресс-служба Минобороны в четверг, 18 июля.

По его словам, практически на всех участках растет количество обстрелов с использованием оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

"В первую очередь, в Северодонецке и на Мариупольском направлении. Во-первых, это связано с тем, что небольшое расстояние. Во-вторых, расстояние до государственной границы РФ тоже небольшое. Враг постоянно уделяет особое внимание именно этому направлению. Кроме того, в районе Водяного постоянно были проблемы со стороны противника, а ведь они имели там достаточно сильную позицию... Противник чувствует опасность для себя и пытается ее компенсировать за счет усиления огневого воздействия на наши подразделения", – сказал Сирский.

По его словам, южное направление является наиболее напряженным и требует от военных постоянной боевой готовности и адекватного реагирования в ответ.

"Враг также на этом направлении несет большие потери, поэтому, возможно, он пытается поддержать свое морально-психологическое состояние повышением уровня выстрелов по нашим позициям", – добавил Сирский.

Он отметил, что для военных нет запрета на использование оружия.

"Каждый командир имеет право принимать решение для сохранения жизни военнослужащих, гражданского населения, а также при возникновении угрозы потери территории. Командир определяет сам вид оружия, степень реагирования. Поэтому все разговоры о том, что мы не имеем права применять оружие в ответ не соответствуют действительности", – сказал Сирский.

Напомним, за сутки 17 июля сепаратисты 15 обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Украинские военные не пострадали. Ответным огнем четыре врага были ранены.

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Источник: korrespondent.net