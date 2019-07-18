Изменен порядок поездок на Донбасс

Кабинет министров утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Twitter.

"Отличная новость! Правительство утвердило новый Порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал Черныш.

Он пояснил, что это означает, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем сейчас и работает МинВОТ.

Самого списка запрещенных к перемещению товаров пока нет.

Ранее стало известно, что на трех участках линии соприкосновения на Донбассе проведут разведение сил.

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Источник: korrespondent.net