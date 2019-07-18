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18. 07. 2019

Суд арестовал третьего подозреваемого в деле об убийстве ребенка

Суд арестовал третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры области об избрании подозреваемому, которому 17 июля прокуратурой сообщено о подозрении по статье "хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия" меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил его под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Об этом 17 июля сообщил директор бюро Роман Труба.

По делу убийства 5-летнего ребенка объявили подозрение несовершеннолетнему

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Источник: korrespondent.net

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