Апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение по делу о Скифском золоте, которое Нидерланды позаимствовали у четырех крымских и одного киевского музея в 2014 году для проведения выставки Крым: золото и тайны Черного моря.

Экспонаты останутся в Голландии, несмотря на решение окружного административного суда Аместардама, который постановит вернуть все предметы коллекции Украине. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как скифское золото застряло в Амстердаме

Предметы древнего ювелирного искусства, называемые скифским золотом, Украина отправила в Европу еще в 2013 году. В феврале 2014 года они выставлялись в Рейнском краевом музее Бонна.

Позже экспонаты переехали в Нидерланды, где и оказались во время аннексии Крыма. Сейчас они находятся в археологическом Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Cмотрите фотогалерею: Скифское золото. Почему Нидерланды не возвращают

"Выставка открывает новый взгляд на скифов, готов и гуннов, которых в течение веков считали фактически варварами", - описывалась экспозиция.

Украина отправила на выставку 584 уникальных археологических находок: оружие, драгоценные камни, золотые украшения скифов. Стоимость всей экспозиции превышает миллиона евро. Самый дорогой экспонат - скифский шлем, которому свыше 2,4 тысячи лет. К слову, легендарная скифская пектораль оставалась в Украине.

Выставка объединила экспонаты из Музея исторических драгоценностей Украины, Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и заповедника Херсонес Таврический.

После аннексии Крыма Музей Алларда Пирсона не знал, куда возвращать скифское золото. В международном праве не нашлось подходящих норм.

Cмотрите фотогалерею: Скифское золото. Почему Нидерланды не возвращают

После окончания работы выставки 19 экспонатов были возвращены в Музей исторических драгоценностей в Киеве. Судьбу остальных доверили суду, чтобы избежать претензий со стороны крымских музеев.

Тогда же Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты и передал в Интерпол документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

Суд вернул Украине, но решение оспорили

14 декабря 2016 года председательствующий судья Дудок ван Хил на заседании в Окружном суде Амстердама объявил, что скифское золото принадлежит Украине, поэтому должно быть возвращено в Киев. Суд ссылался на нормативные акты ЮНЕСКО.

"Только суверенные государства могут претендовать на объекты культурного наследия... Вопрос принадлежности крымских древностей должен определять суд Украины", - заявил судья.

Суд также постановил, что Украина должна заплатить музею 111 тысяч евро за хранение экспонатов.

В течение трех месяцев крымские музеи подали апелляцию. Решение по ней Апелляционный суд Амстердама обещал объявить 11 июня 2019 года. Но за несколько дней до этой даты объявил новую - 16 июля. Но и нынешнее решение оказалось не окончательным, а только промежуточным.

Суд потребовал от сторон дополнительную информацию о право собственности, которая должна быть предоставлена в течение двух месяцев. Окончательное решение суд вынесет через 6-9 месяцев.

Так, судьи хотят узнать, имеет ли Украина, как государство, право собственности на крымские сокровища. Другая сторона этого вопроса: может ли Автономная Республика Крым являться собственником скифского золота.

Музей Алларда Пирсона, как постановил суд, может и далее удерживать на хранении экспонаты, пока дело окончательно не решат в суде. Он также освобожден от финансовой ответственности за ущерб, который могут понести сокровища.

Украина апеллирует к тому, что экспонаты являются частью Музейного фонда Украины, поэтому принадлежат государству, поэтому украинские власти в праве требовать их возвращения в Киев.

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Источник: korrespondent.net