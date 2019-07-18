В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии

В Киеве задержали "вора в законе" Нукри Дочия (он же Нукри Гальский), которого в декабре прошлого года выдворили из страны с трехлетним запретом на въезд. Он вернулся в Украину незаконно в обход пунктов пропуска. Об этом говорится на сайте столичной полиции.

32-летний гражданин Грузии, которого короновали в "воры в законе" в 2013 году, пытался взять под контроль деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

"Около двух месяцев он проживал нелегально. Развернул довольно бурную деятельность, собирал сходки представителей криминального мира, пытался взять под контроль торговлю на рынках", - рассказал начальник полиции Андрей Крищенко.

Грузина выдворили в Турцию, а запрет на въезд планируют продлить до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан российский авторитет "Полузверь". Перед этим на Прикарпатье задержали дважды выдворенного криминального авторитета.

Из Украины выдворили кавказского "вора в законе"

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Источник: korrespondent.net