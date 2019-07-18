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18. 07. 2019

Глава РГА в Ровенской области требовал взятку в $300 тысяч

Госбюро расследований взяло с поличным главу Рокитновской РГА в Ровенской области в момент получения им взятки в размере 100 тысяч долларов.  Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Следователи нашего Центрального аппарата предварительно установили, что чиновник, злоупотребляя своими служебными полномочиями, незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию. Земля принадлежала к невостребованным земельным паям Сновидовицкого и Беловежского сельсоветов, - написала Варченко. 

По ее словам, чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки. В результате глава РГА обогатился на 110 тысяч долларов. А во время получения второго транша взятки в размере 100 тысяч долларов правоохранители взяли чиновника с поличным. 

Однако это не единственное правонарушение главы РГА (16 июля он был уволен с занимаемой должности президентским указом за взяточничество). Ольга Варченко также сообщила, что, предоставлять земельные участки в аренду чиновник уже не имел права, ведь с января 2019 года вступили в силу изменения, по которым полномочия выделять паи в аренду перешли к сельсоветам.

Ранее сообщалось, что на взятках задержали чиновников винницкой таможни.

Также сообщалось, что в Запорожской области сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев.

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Источник: korrespondent.net

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