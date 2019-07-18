У Китая оказалось вдвое больше долгов, чем у США

Показатель общего долга Китая вырос до 303% ВВП на фоне усиления поддержки замедлившейся экономики, пишет Reuters.

Отмечается, что китайское правительство стремилось сдержать корпоративный долг с помощью ограничения теневого банкинга. В результате это поспособствовало сокращению долга в нефинансовых секторах, однако в других отраслях заимствования, наоборот, выросли.

Так, общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15% от общемирового долга. В то же время отмечается рост уровня задолженности по всему миру.

При этом госдолг США, который в феврале достиг исторического максимума, составляет 22 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет.

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Источник: korrespondent.net