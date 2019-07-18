Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2019, четверг, 19:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
18. 07. 2019

У Китая оказалось вдвое больше долгов, чем у США

Показатель общего долга Китая вырос до 303% ВВП на фоне усиления поддержки замедлившейся экономики, пишет Reuters.

Отмечается, что китайское правительство стремилось сдержать корпоративный долг с помощью ограничения теневого банкинга. В результате это поспособствовало сокращению долга в нефинансовых секторах, однако в других отраслях заимствования, наоборот, выросли.

Так, общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15% от общемирового долга. В то же время отмечается рост уровня задолженности по всему миру.

При этом госдолг США, который в феврале достиг исторического максимума, составляет 22 триллиона долларов. 

Ранее сообщалось, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.