У Китая оказалось вдвое больше долгов, чем у США

Показатель общего долга Китая вырос до 303% ВВП на фоне усиления поддержки замедлившейся экономики, пишет Reuters.
Отмечается, что китайское правительство стремилось сдержать корпоративный долг с помощью ограничения теневого банкинга. В результате это поспособствовало сокращению долга в нефинансовых секторах, однако в других отраслях заимствования, наоборот, выросли.
Так, общая задолженность Китая превысила 40 триллионов долларов, что составляет около 15% от общемирового долга. В то же время отмечается рост уровня задолженности по всему миру.
При этом госдолг США, который в феврале достиг исторического максимума, составляет 22 триллиона долларов.
Ранее сообщалось, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет.
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Источник: korrespondent.net
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