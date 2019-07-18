Состояние здоровья Балуха ухудшилось

У заключенного в России крымского активиста Владимира Балуха в колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая 17 июля посетила украинца, передает Крымская правозащитная группа.

По данным адвоката, у Балуха болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают.

Ольга Динзе сообщила, что невозможно доставить Балуху необходимые после голодания продукты, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа.

"Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", - рассказала адвокат.

Как известно, в конце июня Балух снова объявил голодовку в России. Его единственным требованием было - вызвать консула, вернуть Псалтырь, теплое белье и свитер. Позже тюремное начальство пустило к нему консула, и Балух прекратил голодовку.

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Источник: korrespondent.net