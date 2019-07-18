Парубий выдвинул условие для Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил президенту Владимиру Зеленскому условия проведения внеочередной сессии парламента. Об этом он написал в своем Facebook.

Парубий отметил, что представление президента от 17 июля оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако он готов согласовать дату проведения сессии в случае поступления правильно оформленного представления от главы государства.

"Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - написал глава парламента.

В случае поступления правильно оформленного документа глава парламента утверждает, что обеспечит проведение внеочередной сессии ВР в кратчайшие сроки.

"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины к Верховной раде Украины в соответствие с требованиями закона... Как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии. В случае поступления соответствующего представления, я готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной рады Украины и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке", - подчеркнул Парубий.

Ранее Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии. Сессия Рады восьмого созыва заканчивается 19 июля, поэтому просьба провести внеочередное заседание соответствует законодательству, заявил президент.

Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать.

Напомним, в пятницу, 12 июля, состоялось последнее пленарное заседание восьмого созыва Верховной Рады.

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Источник: korrespondent.net