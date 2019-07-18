В Китае обрушился кран на мосту, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг, 18 июля, заявлении правительства уезда Мянь городского округа Ханьчжун, передает ТАСС.

Инцидент произошел в 14:25 по местному времени, когда во время проведения строительных работ на мостовом переезде в округе Ханьчжун консольно-шлюзовой кран накренился и рухнул.

Ранее сообщалось, что в результате падения строительного крана в городе Сиэтл погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net