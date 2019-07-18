Американский корабль сбил беспилотник Ирана



Десантный корабль США USS Boxer в четверг, 18 июля, уничтожил в Ормузском проливе иранский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.



По словам главы Белого дома, беспилотник был сбит после того, как приблизился к американскому кораблю на расстояние менее 1000 ярдов (около километра) и не реагировал на предупреждения.



Трамп заявил, что иранский беспилотник угрожал безопасности американского корабля и его экипажа и призвал другие страны осудить Иран и защитить свои корабли.



Напомним, 15 июля во время прохода через Ормузский пролив пропал нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов, перестав передавать свои координаты. Шедший под флагом Панамы танкер Riah отклонился от курса в сторону Ирана.



18 июля стало известно, что патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net