Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2019, пятница, 06:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
19. 07. 2019

В Москве из-за задымления эвакуировали самолет


Пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.
 
Инцидент произошел, когда лайнер готовился ко взлету. Пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован.
 
Самолет принадлежал авиакомпании Nordwind (Северный ветер) и должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа. 
 
Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами. 
 
Информация о задымлении не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.
 
"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС РФ.
 
Росавиация создала комиссию для расследования причин происшествия.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при экстренной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. В результате погиб 41 человек, в том числе два ребенка и один бортпроводник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.