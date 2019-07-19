Названа вероятная причина задымления самолета в Москве

Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, Интерфакс со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind сообщением Москва - Ереван экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту.
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Источник: korrespondent.net
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