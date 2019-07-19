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19. 07. 2019

Новая глава ЕК призвала сохранять санкции против России


Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 
 
По ее мнению, европейские страны "являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России". В числе примеров такого отношения она назвала нарушение международных законов и, в частности, аннексию Крыма, а также "попытки максимально разделить Европу".
 
"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Новая глава Еврокомисии. Что ожидать Украине
 
Напомним, ранее фон дер Ляйен возглавляла Министерство обороны Германии. Она стала первой женщиной и первым представителем Германии на должности главы Еврокомиссии. 

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Источник: korrespondent.net

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