Новая глава ЕК призвала сохранять санкции против России



Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По ее мнению, европейские страны "являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России". В числе примеров такого отношения она назвала нарушение международных законов и, в частности, аннексию Крыма, а также "попытки максимально разделить Европу".



"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог", – сказала Урсула фон дер Ляйен.



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Напомним, ранее фон дер Ляйен возглавляла Министерство обороны Германии. Она стала первой женщиной и первым представителем Германии на должности главы Еврокомиссии.

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Источник: korrespondent.net