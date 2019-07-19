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19. 07. 2019

Конгресс США готовит новые санкции против России

В Конгрессе США подготовили новые санкции против Российской Федерации за незаконное задержание экипажей и кораблей Военно-Морских сил Украины. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает сообщает посольство Украины в США.

"На рассмотрение Палаты представителей вынесен двухпартийный законопроект, предусматривающий введение американских санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и трех судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В законопроекте говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли", - говорится в сообщении.

В заявлении по поводу представления законопроекта американские законодатели отметили, что "международное сообщество не должно стоять в стороне, тогда как Россия усиливает свою агрессию в Европе и мире.

"Этот законопроект - мощное послание украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем своих коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию немедленно освободить украинских моряков", - подчеркнули конгрессмены.

Соавторами законопроекта является конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Напомним, 17 июля в России продлили арест на три месяца украинским морякам.

В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы". 

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Источник: korrespondent.net

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