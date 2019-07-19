На железнодорожной части Крымского моста уложили последний рельс. Об этом сообщает инфоцентр Крымский мост и публикует соответствующие фотографии.

"Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарно на двухпутной железной дороге было уложено пять тысяч тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал.

Уложенные звенья еще предстоит укрепить электроконтактной сваркой. Затем стыки зашлифуют. Но до окончания работ еще далеко. Еще предстоит выполнить балластировку щебнем и выправку каждого пути. А затем установить автоматику, которая будет следить за состоянием веток.

Cмотрите фотогалерею: На Крымском мосту закончили укладывать рельсы

Месяцем ранее сообщалось, что на Крымском мосту сомкнули рельсы первого пути.

Ранее сообщалось, что спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста.

Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.

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Источник: korrespondent.net