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19. 07. 2019

Мужчина повесился в Ивано-Франковской области

В одном из сел Ивано-Франковской области в собственном хозяйстве повесился мужчина. Об этом говорят данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 18 июня в Коломыйском районе - в селе Ворона, что в около 30 км от Ивано-Франковска.

"Совершил самоубийство через повешение в собственном хозяйстве гражданин 1979 г.р., местный житель", - сообщили в управлении ОГА.

Ранее в Запорожье мужчина зарубил жену и пытался убить двухлетнего сына, после чего повесился. Ребенок сутки находился в квартире с телами своих погибших родителей.

В Херсонской области повесилась девятилетняя девочка

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Источник: korrespondent.net

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