Волкер раскритиковал паспортизацию Донбасса

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу. Об этом вечером в четверг, 18 июля, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер написал в своем микроблоге Twitter.

"Россия должна выполнить свои Минские обязательства. Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины", - написал Уокер.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine.