В Ровно подожгли агитационный автомобиль

В Ровно подожгли автомобиль, который был обклеен агитацией накануне парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“19 июля в 02 час. 55 мин. в Ровно по ул. Петлюры, 1 возникло возгорание легкового автомобиля, оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты”, - сообщили в пресс-службе спасателей.
Сообщается, что в 03:10 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.
“К тушению от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники”, — резюмируют в пресс-службе.
Ранее полиция заявила, что во Львовской области нашла подозреваемого в массовой смс-рассылке для дискредитации политической партии Голос в пользу партии Европейская солидарность.
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Источник: korrespondent.net
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