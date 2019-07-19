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19. 07. 2019

У РФ есть два ответа на санкции против госдолга

Россия готова применить зеркальные контрмеры или ассиметричный ответ на санкции США против госдолга. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, пишет ТАСС.

"Конечно, без ответа эти действия не останутся. Но это не задача отвечать ударом на удар. Задача - адаптироваться к этим мерам, искать других партнеров, искать пути обхода", - заверил дипломат.

При этом он заявил, что возможные санкции США в отношении российского госдолга повредят самому Вашингтону.

"Это немного похоже на выстрел в ногу, так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы. Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет", - сказал он.

Как сообщалось, палата представителей Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, предусматривающую введение санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. 

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Источник: korrespondent.net

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