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19. 07. 2019

Вблизи Канады разлилась нефть

На нефтяной платформе, расположенной вблизи канадского острова Ньюфаундленд, произошла утечка. Об этом сообщили в компании Hibernia Management and Development, которой принадлежит платформа.

"Утечка смеси воды и нефти произошла во время стандартной процедуры удаления воды из резервуара накопления. По результатам воздушного наблюдения, примерный объем вытекшей нефти оценивается в 75 баррелей, то есть около 12 тысяч литров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что утечка произошла 18 июля, после чего работа платформы была приостановлена. Персонал находится в безопасности.

Очищать воду от нефтяного пятна уже начало специальное судно.

В компании отметили: "Другие действия по реагированию включают: механическое распыление сорбентного раствора, установку буя отслеживания и проведение наблюдательных полетов".

Отдельная команда также осуществляет наблюдение за природой в зоне загрязнения. Сообщается, что животных поблизости обнаружено не было.

Напомним, в мае в Хьюстонский канал вытекли тонны нефтепродуктов.

А в ноябре прошлого года неизвестные устроили взрыв на нефтепроводе на востоке Колумбии. В результате произошел разлив нефти, загорелись леса.

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Источник: korrespondent.net

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