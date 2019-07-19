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19. 07. 2019

Сегодня последний день агитации перед выборами

Сегодня, 19 июля, в Украине последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатов в депутаты на очередных выборах Верховной Рады, которые состоятся в это воскресенье, 21 июля. Об этом говорится в законе "О выборах народных депутатов Украины".

Так, согласно законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

"Кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем ​​принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования", - говорится в законе.

Кроме того, закон предусматривает снятие предвыборных агитационных материалов с 24 часов последней пятницы перед днем ​​голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, из-за выборов в Верховную Раду полиция перешла на усиленный режим службы в период с 15 по 28 июля. С начала избирательного процесса зарегистрировано 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Преимущественно они связаны с незаконной агитацией и подкпом избирателей. Открыто 210 дел.

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Источник: korrespondent.net

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