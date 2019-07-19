Подрыв банкомата в Днепропетровской области попал на видео

В Днепропетровской области банда вместе со своим лидером, которого два дня назад выпустили под залог, подорвала банкомат. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Мужчины ночью проникли в один из супермаркетов, в стену которого был вмонтирован банкомат. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из них заложил под банкомат взрывчатку и убежал. Через несколько секунд прогремел взрыв. Тогда еще один мужчина забежал в помещение магазина и забрал деньги.

Всех мужчин впоследствии задержали правоохранители. Известно, что лидер банды до эого ограбил банк и был взят под стражу. Два дня назад суд Запорожской области освободил мужчину из-под стражи после того, как он внес залог в размере 80 тысяч гривен.

Ранее в Днепре на Донецком шоссе злоумышленники подорвали банкомат Райффайзен Банк Аваль в жилом доме и забрали крупную сумму денег.

А в Харькове на проспекте Победы взорвали банкомат вместе с магазином. Из граждан никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net