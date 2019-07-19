Зеленский больше не будет обращаться к Парубию

Президент Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

"После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор… Мы будем уже говорить с другим парламентом", - добавил президент.

Зеленский напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный президентом законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

"Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наших два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за 1, 2, 3 дня. Мое предложение было на первой встрече с господином Парубием", - отметил он.

Также он считает, что из-за отказа нардепов в новую Верховную Раду пройдет мало партий. "К сожалению, очень много партий не смогут преодолеть 5%-ный барьер. Это будет из-за господина Парубия", - сказал он.

Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать. После этого Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии. Сессия Рады восьмого созыва заканчивается 19 июля, поэтому просьба провести внеочередное заседание соответствует законодательству, заявил президент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net