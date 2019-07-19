Компаньоны Зеленского вернули России деньги, выданные на фильм - СМИ

Российская медиа-компания Грин Филмс, которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Зеленского, вернула полученные из бюджета РФ деньги на финансирование фильма Вниз. Об этом в четверг, 18 июля, сообщают журналисты расследований Схемы.

Отмечается, что по данным Единого портала бюджетной системы РФ, 4 апреля 2019 Минкультуры России и Грин Филмс заключили дополнительное соглашение, согласно которому было принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 года о финансировании фильма Вниз из бюджета России.

В соглашении сказано, что Грин Филмс вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года.

Речь шла о 35 млн рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 млн грн. Также согласно третьему пункту нового соглашения, Грин Филмс обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 000 рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

Напомним, что начале 2019 журналисты нашли у Владимира Зеленского бизнес в России, несмотря на его заверения, что бизнес был закрыт еще в 2014 году.

В свою очередь в Министерстве культуры РФ назвали деятельность Зеленского "полезной для России".

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Источник: korrespondent.net